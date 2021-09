Wirkt sich die Klimaerwärmung positiv auf den Weinbau in Deutschland aus?

1000 Antworten - Klimawandel im Südwesten

Es braucht einige Jahre, bis sich der Wein richtig entwickelt, sodass man jetzt schon planen müsste, was man pflanzt, um dann in 20 Jahren den entsprechenden Wein zu bekommen.

Aber es ist richtig, wenn hier die Sommer wärmer werden und man hier andere Weinreben anpflanzen würde, die besser an die Temperatur angepasst sind, könnte das natürlich für andere Weine sorgen. Und im Mittelmeerraum gibt es so viel Sonne und so viel Wärme, dass die Weine immer schwerer werden. {...}