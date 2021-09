per Mail teilen

1000 Antworten - Die Physik von Star Trek

Das zu erklären gehört mit zum Schwierigsten bei Star Trek und wie man sie in der Enterprise erzeugt, kann ich nicht sagen. Ich kann aber erklären, wie man sie erzeugen würde, wenn man sich so durchs Weltall bewegen würde: Man würde das Raumschiff in Rotation versetzen und durch die Zentrifugalkraft würde man eine künstliche Gravitation erzeugen. [...]