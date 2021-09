Wird es künftig unschädliche Substanzen zur Bewusstseinserweiterung geben?

1000 Antworten - Das manipulierte Gehirn - SWR2 Impuls vom 25.11.2010

LSD ist in den Dosen, in denen es von Wissenschaftlern oder Psychotherapeuten eingesetzt wird, nicht giftig. Das Problem sind die psychologischen Risiken. Die kann man aber sehr genau berechnen. Es wird unter 1000 Leuten, die unter kontrollierten Bedingungen so etwas machen, bei neun Leuten zu einer schweren psychologischen Krise kommen. 650 werden sagen, dass es zu den besten fünf Erlebnissen ihres Lebens gehört. Und von den 9 Leuten werden drei eine so starke Krise haben, dass sie auch nach 72 Stunden noch nicht wieder ganz auf dem Damm sind und unter Umständen lebenslange schwere psychiatrische Störungen haben. Die Giftigkeit ist also gar nicht das Problem. [...]