Wovon hängt die unterschiedliche Farbigkeit von Böden ab?

SWR2 Impuls vom 7.1.2015

Mineralstoffe, Eisen, Mangan beispielsweise sind für die Färbung mit verantwortlich. Es kommt aber auch auf die Bedingungen im Boden an, also ob Luft im Boden vorhanden ist oder ob der Boden wassergesättigt ist. All das führt dazu, dass bestimmte Stoffe oxidieren oder eben reduziert werden und damit ein bestimmtes Farbenspiel produzieren.

Die Farben sind jedoch nicht dafür verantwortlich, wie fruchtbar dieser Boden ist oder für welchen Anbau er besonders gut geeignet ist.