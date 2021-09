per Mail teilen

Mythos Noteninflation: Betrachtet man alle Abiturnoten in Deutschland, kann man allenfalls von einer leichten Inflation sprechen. Eine Eins vor dem Komma kommt heute nicht viel öfter vor als noch vor zehn Jahren: Im Schnitt macht jeder Fünfte ein Einser-Abi. Das war 2006 so und ist 2017 immer noch so.