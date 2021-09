1000 Antworten: Wie gefährlich ist das Experiment im Genfer LHC?

Prof. Dr. Harald Lesch antwortet auf die Hörerfrage

Beim LHC-Experiment im CERN werden mit einem neuen Teilchenbeschleuniger Protonen mit sehr hoher Geschwindigkeit "aufeinander geschossen." In den Medien war immer wieder zu hören, dass dadurch schwarze Löcher entstehen, in die wir hineingezogen werden könnten. Harald Lesch kann uns dahingehend beruhigen. Die Schwerkraft sei zunächst einmal eine Kraft, die so schwach sei, dass sie eigentlich keine Rolle für unsere unmittelbare Existenz spiele. Deshalb hätte ein schwarzes Loch so gut wie keine Wirkung auf uns, wenn denn eines entstehen sollte...