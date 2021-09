Wie berechnet man das Alter des Weltalls?

Prof. Dr. Harald Lesch antwortet auf die Hörerfrage

Eine der wichtigsten Entdeckungen in der Astronomie stammt von Edwin Hubble: Der Raum im Universum breitet sich aus. Das bedeutet, dass der Raum zwischen den meisten Galaxien expandiert. Daraus können wir schließen, dass das Universum in der Vergangenheit kleiner war. Und wir können uns fragen: Wann war es so klein, dass es so groß war wie ein Atom. Umso kleiner das Universum war, umso enger und umso heißer muss es gewesen sein. Dieses Modell nennt man "heißes Urknallmodell". Und weil sich alle Wirkungen aus diesem Modell als Ursache bestätigt haben, geht man davon aus, dass es zumindest "nicht falsch" ist. Das Alter unseres Universums kann nach seiner Temperatur geschätzt werden, da es ja nach dem Urknallmodell auseinanderdriftet und dabei abkühlt. Die Methode der Altersbestimmung kommt als von seiner jetzigen Temperatur ...