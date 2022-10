Bis zum 28. Februar gelten in Deutschland zahlreiche Vorschriften zum Energiesparen. So dürfen in öffentlichen Gebäuden Arbeitsräume nur noch bis zur einer Raumtemperatur von höchstens 19 Grad geheizt werden und viele private Firmen ziehen da nach. Möglichst wenig heizen und so Gas und Strom sparen. Doch sind 19 Grad eigentlich ok? Was sagt die Medizin?