Zwei australische Hobby-Paläontologen fanden im Südosten Australiens Fußspuren eines Ur-Reptils. Der Fund stellt den bisher angenommenen Zeitrahmen der Evolution in Frage.

Vor etwa 390 bis 400 Millionen Jahren trauten sich die ersten Meeresbewohner an Land. Von diesen Tieren stammen alle Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere ab – also auch der Mensch. Der Fund der Hobby-Forscher stellt jetzt in Frage, was wir über den Zeitraum dieser Entwicklung zu wissen glaubten.

Älteste bekannte Reptilienspuren entdeckt

Die Fußspuren scheinen von einem frühen Reptil zu stammen. Gefunden wurden im Südosten Australiens sie auf einer circa 355 Millionen Jahre alten Steinplatte – und zwar von den beiden Hobby-Paläontologen Craig Eury und John Eason.

Das Problem: Die ältesten bisher entdeckten Fossilien von frühen Reptilien sind nur etwa 320 Millionen Jahre alt – also 35 Millionen Jahre jünger. Bisher wurde davon ausgegangen, dass sich die Reptilien frühestens um diese Zeit entwickelt haben.

Fossile Reptilienfußspuren auf der australischen Steinplatte. Die Beschriftung zeigt die Interpretation der Spuren: Gelbe Fußspuren markieren die Vorderbeine, blaue die Hinterbeine. Die Platte trägt zwei Fährten, A und B. Grzegorz Niedźwiedzki

Zu der Zeit, aus der die Steinplatte stammt, dachte man, gebe es nur Landwirbeltiere, die für ihre Fortpflanzung noch ans Wasser gebunden waren – so wie die heutigen Amphibien.

Forschungsteam analysiert Fund der Hobby-Paläontologen

Dass die jetzt gefundenen, älteren Spuren von einem frühen Reptil stammen müssen, da ist sich der Wirbeltierpaläontologe Per Ahlberg aber sicher. Er ist Professor an der Universität Uppsala in Schweden und hat die Fußspuren gemeinsam mit Kollegen aus Australien analysiert. Ihre Ergebnisse veröffentlichte das Team nun im Fachmagazin Nature .

Der wichtigste Hinweis darauf, dass die Abdrücke von einem Ur-Reptil stammen, seien die Krallen. Alle Amnioten – das sind Landwirbeltiere, die nicht mehr auf das Wasser angewiesen sind, um sich fortzupflanzen – haben Krallen. Unsere Finger- und Zehennägel sind beispielsweise angepasste Krallen.

Die Krallen (Nummerierung und Pfeile) der gefundenen Fußspuren deuten darauf hin, dass es sich um Reptilienspuren handeln muss. John A. Long, Grzegorz Niedźwiedzki, et al.

Auch die Form des Abdrucks, die Proportionen der Zehen und wie sich die Zehen abspreizen, sind für Per Ahlberg deutliche Anzeichen für ein Reptil: “Das ist genau wie bei anderen Fußabdrücken von frühen Reptilien, die wir von jüngeren Fossilien kennen. Das einzige komische ist das Alter.“

Evolution schneller als angenommen

Wann sich die ersten Landwirbeltiere entwickelten, da ist sich die Forschung recht sicher. Funde legten dafür einen Zeitraum von etwa 390 Millionen Jahren fest.

Der neue Fund weist nun darauf hin, dass die ersten Amnioten sich dann aber viel schneller entwickelten als zuvor angenommen. Bisher gab es aber schlichtweg keine Fossilien, die auf diese frühe Entwicklung der Amnioten hingewiesen hätten. Das zeigt auch, dass der Fossilienbestand sehr unvollständig ist, erklärt Per Ahlberg.

Menschliche Vorfahren in unwirtlicher Umgebung?

Die Spuren stammen zwar von einem frühen Reptil, das sich auf einem anderen Zweig des Stammbaums befindet als der Mensch. Dennoch zeigt der Fund, dass auch unsere Vorfahren sich bereits früher entwickelten.

Der bisher angenommen Zeitrahmen der Evolution steht damit in Frage: „Bisher dachten wir, die Party an Land war schon in vollem Gange, als wir ankamen, und es gab ein voll entwickeltes Ökosystem. Mittlerweile sieht es eher danach aus, dass wir schon früher aufgetaucht sind, als das Landökosystem noch nicht so weit entwickelt war“, erklärt Ahlberg. Was genau das für die Entwicklung des Menschen bedeutet, ist allerdings noch unklar.

Motivationsschub für Hobby-Paläontologen

Dass Ahlberg, wie er bereitwillig zugibt, selbst nicht an dem Fund der Fossilien beteiligt war, stört ihn gar nicht. Im Gegenteil, er befürwortet, dass sich auch Amateure bei der Suche nach Fossilien beteiligen und freut sich für die beiden australischen Hobby-Paläontologen Craig Eury und John Eason:

„Während John schon öfter nach Fossilien gesucht hat, war es für Craig das erste Mal und er wusste eigentlich gar nicht, wonach er suchen sollte. Das war aber wahrscheinlich gut. Denn John suchte gezielt nach fossilen Fischen und die Steinplatte mit den Abdrücken ist ganz anders konserviert. Deswegen war es Craig, der sie entdeckte, weil er sich einfach dachte, oh, warte mal, ist das was?“

Ahlberg und seinen Kollegen war es wichtig, Eury und Eason auch bei der Auswertung der Steinplatte mit einzubeziehen. Beide sind auch als Autoren auf dem Artikel vermerkt – für ein so renommiertes Fachmagazin wie Nature ist das eine seltene Ehre für Hobby-Forscher.

Der Fund ist für Per Ahlberg außerdem auch ein Zeichen dafür, wie wichtig Ausgrabungen für die Paläontologie sind. „Ich würde allen jungen Paläontologen empfehlen: Geht ins Feld!“ Dann bedient sich Ahlberg noch an dem berühmten Slogan der Mysterieserie Akte X: „Die Wahrheit ist wirklich irgendwo da draußen.“