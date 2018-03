Ende einer Raumstation Absturz des chinesischen Raumlabors Tiangong-1

Von Uwe Gradwohl

Vermutlich an den Osterfeiertagen wird die chinesische Raumstation Tiangong-1 (deutsch: "Himmelspalast"!) zur Erde stürzen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Teile des ersten chinesischen Raumlabors Tiangong-1 stürzen voraussichtlich zu Ostern auf die Erde.

Warum stürzt die Raumstation ab?

Raumstationen fliegen so nah an der Erde, dass sie noch die äußersten Schichten der Erdatmosphäre berühren. Durch die Reibung werden sie langsamer werden und verlieren deshalb an Höhe. Normalerweise werden sinkende Raumstationen einfach wieder angehoben, in dem ihre Triebwerke per Fernsteuerung gezündet werden.

Doch im Fall der chinesischen Raumstation Tiangong-1 gibt es keine Funkverbindung mehr. Die Triebwerke lassen sich nicht mehr zünden, sie lässt sich deshalb nicht mehr anheben und stürzt zwangsläufig ab.

Wo wird sie landen?

Das ist nicht klar, weil der Absturzzeitpunkt ungewiss ist. Der hängt beispielsweise davon ab, ob die steuerungslos dahinrasende Station gerade quer oder längs zu ihrer Flugrichtung ausgerichtet ist. Bei Querausrichtung der Station ist die Abbremsung durch die atmosphärische Reibung stärker, sie würde dann früher abstürzen.

Wo sie genau runterkommt kann also niemand sagen. Sicher ist aber, wo sie nicht hinfallen kann: Tiangong zieht auf einer leicht gekippten Bahn ihre Runden um die Erde. Sie fliegt bei jeder Umrundung hoch bis fast zum 43. Breitengrad Nord und dann wieder über den Äquator weg in den Süden bis zum 43. Breitengrad Süd - immer hin und her. Damit ist klar: Sie wird irgendwo zwischen den nördlichen und dem südlichen 43. Breitengrad abstürzen. Alle Gebiete jenseits davon – auch Deutschland - sind sicher.

Welche Gebiete in Europa könnten betroffen sein?

Am Rand des erdumspannenden Absturzkorrridors zwischen 43. Grad Nord und Süd liegen Ballungsräume wie Barcelona, Marseille und Istanbul. Gerade an diesem Rand der Absturzzone hält sich Tiangong bei jeder Bahnrunde relativ lange auf. Dort ist also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trümmerteil aufschlägt, etwas höher. Vom Blitz getroffen zu werden ist aber immer noch 10 Millionen Mal wahrscheinlicher.

Installation der Raumsonde Tiangong-1

Wie läuft die Zerstörung im Detail ab?

Die Zerstörung der Station setzt in knapp 80 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche ein. Zuerst lösen sich die beiden 7 Meter langen Solarpaneele. Dann wird der steigende Luftwiderstand die Außenhaut regelrecht von der Station herunterschälen. Die Hitze erreicht das Stationsinnere, und das Metallgerippe der 10 Meter langen Station beginnt zu glühen. Restlicher Treibstoff in den Tanks kann nun explodieren und die Station zerreißen. Die meisten Trümmerstücke werden vollständig verglühen, aber Teile aus Titan oder anderem hitzebeständigem Material können die Erdoberfläche erreichen. Und treffen dann mit Geschwindigkeiten um 400 Kilometer pro Stunde auf.



Viel wird es aber nicht sein, was da vom Himmel regnet, denn Tiangong ähnelt in Größe und Masse den europäischen und russischen Raumfrachtern, die auf ähnliche Weise absichtlich zum Verglühen gebracht werden. Da gibt es also Erfahrungswerte.

Passiert so etwas öfter?

Abstürze aus der Erdumlaufbahn gar nicht so ungewöhnlich. Pro Monat tauchen mehrere Satelliten in die Atmosphäre ein und verglühen – wegen ihrer geringen Größe meist vollständig. Die Erdatmosphäre dient der Raumfahrt sozusagen als Müllverbrennungsanlage.

China hatte den bevorstehenden Absturz schon vor Wochen beim für Weltraumfragen zuständigen Büro der Vereinten Nationen angezeigt In der Folge wurde der weitere Flug der Station in internationaler Zusammenarbeit überwacht und dazu genutzt, Prognoseverfahren für künftige, unkontrollierte Abstürze zu testen. Denn die wird es mit Sicherheit geben.