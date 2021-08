Der Großteil der Deutschen nutzt sein Auto täglich oder mehrmals in der Woche, am häufigsten in Städten und Ortschaften mit 5.000 bis 20.000 Einwohnern.Ursprungsfrage: Inwiefern nutzen Sie selbst oder als Mitfahrer für private Fahrten einen PKW? Würden Sie sagen täglich, mehrmals in der Woche, 1 bis 3 mal im Monat, weniger als einmal im Monat oder nie?

SWR SWR -