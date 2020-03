Wie gefährlich ist das neue Coronavirus? Wie lange überlebt das Virus auf Oberflächen? Wissenschaftler arbeitet daran, diese und noch viel mehr Fragen zu beantworten

Übersicht

Das RKI (Robert-Koch-Institut) schätzt aktuell die Gefahr für die Gesundheit der deutschen Bevölkerung als mäßig ein. Das liegt unter anderem daran, dass das Virus oft nur einen milden Krankheitsverlauf hat. Nur bei älteren Menschen und/oder bei Menschen mit Vorerkrankungen kann die Krankheit schwerer bis kritisch verlaufen und im schlimmsten Fall auch tödlich enden.

Unterschiedliche Zahlen zur Sterblichkeit Wie tödliche die neue Lungenkrankheit Covid-19 ist, kann bisher nur geschätzt werden. Das Robert-Koch-Institut geht mittlerweile davon aus, dass 2 von 100 Infizierten Personen an dem Virus sterben. In der Krisenregion Hubei sprechen die chinesischen Behörden sogar von 2,9 Prozent. Doch diese Zahlen finden viele Experten zu hoch. Der Grund: Nicht alle Infizierte sind in der Statistik berücksichtigt. Vor allem Infizierte mit schwachen oder gar keinen Symptomen werden oft nicht getestet. Das verzerrt die Statistik. Der Anteil der schweren Verläufe und Todesfälle wird überschätzt. Der deutsche Virologe Christian Drosten spricht von einer niedrigeren Sterblichkeitsrate - von unter 0,7 Prozent. Verlässlichere Zahlen wird es erst aber in einigen Monaten geben.

Weil das neue Coronavirus sich auch in den oberen Atemwegen vermehren kann, ist das Virus ansteckender als zunächst gedacht. Eine infizierte Person kann laut aktuellen Untersuchungen 2 bis 4,5 Personen anstecken - je nach Studie. Laut dem Virologe Christian Drosten stecken sich fünf bis zehn Prozent der Kontaktpersonen eines Infizierten mit dem neuen Virus an. Das neuartige Coronavirus gilt 10 bis 20 Mal ansteckender als das Sars-Virus, das 2002/2003 weltweit eine Pandemie auslöste.

Was ist eine Kontaktperson? Als Kontaktperson gilt laut Robert-Koch-Institut in diesem Fall jeder, der sich mindestens 15 Minuten in einem Abstand von unter zwei Metern zum Infizierten aufgehalten hat. Einem Infizierten so nahe zu kommen, ist in Deutschland bisher aber immer noch sehr unwahrscheinlich. Dafür sind die Fallzahlen gerade im Vergleich zur Grippe zu gering. So haben sich im Laufe der aktuellen Grippewelle in Deutschland bereits über 100.000 Menschen infiziert.

Experten gehen davon aus, dass sich etwa 60 Prozent mit dem neuartigen Coronavirus anstecken könnten. Erst dann wären genug Menschen gegen das neue Coronavirus immun. Denn wer sich einmal mit dem neuartigen Virus infiziert hat, kann sich in der Regel kein zweites Mal mit dem Virus infizieren. Die 60 Prozent beschreiben einen theoretischen Wendepunkt, an dem genügend Menschen immun sind. Das neuartige Coronavirus kann sich dann nicht mehr ausbreiten.

Ob sich tatsächlich so viele Menschen mit dem Virus infizieren, ist aber noch unklar. Auch wie schnell der Wendepunkt erreicht werden könnte, kann bisher niemand absehen. Das 60 Prozent-Szenario hält SWR-Wissenschaftsredakteur Patrick Hünerfeld im SWR2-Interview aber durchaus für realistisch.

Infiziert sich jemand mit dem neuartigen Coronavirus, treten laut WHO nach fünf bis sechs Tagen die ersten Symptome auf. Die Inkubationszeit kann in Einzelfällen aber auch bis zu 14 Tage dauern. Deshalb müssen Kontaktpersonen von Infizierten bis zu zwei Wochen in Quarantäne.

Zahlen aus China zeigen, dass vor allem ältere Menschen an Covid-19 sterben. Wissenschaftler haben rund 1.000 Todesfälle ausgewertet. Demnach sind alle ab 60 Jahren besonders gefährdet. Das hängt aber möglicherweise auch mit der höheren Wahrscheinlichkeit von Vorerkrankungen ab: Laut WHO sind das vor allem Bluthochdruck, Herz- und Lungenerkrankungen, Krebs oder Diabetes. Die meisten Todesfälle in China traten auch deshalb bisher bei den über 80-Jährigen auf. Männer sind derzeit häufiger betroffen als Frauen.

Kinder infizieren mit dem neuartigen Coronavirus laut WHO bisher nur in Einzelfällen. Warum so wenige Kinder sich mit dem Virus anstecken, ist bisher aber noch nicht klar. Eine These von Kinderärzten: Das neuartige Corona-Virus kann sich bei Kinder möglicherweise an bestimmte Rezeptoren schlechter andocken.

Kinder sind durch das neuartige Coronavirus kaum gefährdet

Ein Medikament gegen die Lungenkrankheit Covid-19 gibt es bisher nicht. Viele der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus haben nur milde Symptome (ca. 80 Prozent der registrierten Fälle) und müssen gar nicht behandelt werden. Nur unter fünf Prozent der Fälle verlaufen laut einer ersten Studie aus China kritisch. In diesen Fällen müssen manche Patienten aufgrund von starken Lungenentzündungen zusätzlich beatmet werden. Bisher können nur die Symptome der Krankheit gelindert werden.

Hilft ein Ebola-Wirkstoff gegen das neue Coronavirus? Mediziner aus China und den USA arbeiten gerade an einer Studie mit dem Wirkstoff Remdesivir. Ursprünglich wurde der Wirkstoff gegen Ebola-Viren entwickelt. Klinische Studien zu Ebola waren bereits erfolgreich, doch zugelassen ist das Medikament bisher nicht. Jetzt testen Wissenschaftler den Wirkstoff im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Die USA und China haben den Wirkstoff bereits für klinische Studien zugelassen, die noch im März starten sollen. Der Wirkstoff Remdesivir könnte möglicherweise verhindern, dass sich das neuartige Coronavirus im Körper vermehren kann. So hoffen Wissenschaftler, dass das Virus den Wirkstoff in sein Erbgut einbaut. Damit könnten Abschnitte im Erbgut blockiert werden, mit dem das Virus sich vervielfältigt. Ob das im Menschen zuverlässig funktioniert, müssen aber nun erst weitere Studien zeigen.

Auf der ganzen Welt arbeiten Forscher an einem möglichen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Trotzdem wird es dieses Jahr ziemlich sicher keinen fertigen Impfstoff geben und auch ob dieser 2021 verfügbar sein wird, ist noch fraglich. In Deutschland wird in Laboren in Marburg, München und auch in Tübingen nach dem passenden Impfstoff geforscht.

Bisher ist noch keine Studie in der klinischen Phase. Das heißt: Niemand forscht zurzeit schon am Menschen. Die Impfstoffe werden und wurden bisher nur an Tieren getestet.

Weil das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 für die Forscher komplett neu ist, gibt es keine Erfahrungswerte und der Impfstoff muss fast von Grund auf entwickelt werden. Und selbst, wenn die Entwicklung inklusive der erforderlichen Studien erfolgreich waren, muss man zumindest bei uns in der EU einen Zulassungsantrag bei der Europäischen Medizinbehörde einreichen. Allein diese Zulassung dauert im Schnitt sieben Monate. Erst dann kann der Impfstoff auf den Markt gebracht werden und Menschen verabreicht werden.

Ein Impfstoff gegen Corona - warum das so lange dauert

Für das neue Coronavirus ist das noch nicht klar. Aus seiner Familie der Coronaviren ist aber von anderen eher harmlosen Viren bekannt, dass sie sich bei Wärme langsamer ausbreiten.

Zu den Gründen dafür gibt es mehrere Theorien. Zum Beispiel könnte die stärkere UV-Strahlung in den warmen Monaten dafür sorgen, dass die Viren in der Luft oder auf Oberflächen kürzer überleben. Sie könnten hier zu viel Flüssigkeit verlieren und sterben.

Aber unser Körper ist in den kälteren Monaten auch einfach anfälliger für Viren generell, da sich bei Kälte unsere Blutgefäße zusammen ziehen. Das heißt: Es sind auch weniger Immunzellen im Gewebe von zum Beispiel Rachen, Nase oder auch Lunge vorhanden. Aus dem Grund können wir aber davon ausgehen, dass wie bei vielen anderen Viren die wärmeren Jahreszeiten zu geringeren Fallzahlen führen. Wie aber das Coronavirus selbst auf Wärme reagiert, wird sich erst zeigen, wenn es dann wirklich wärmer wird.

Mythen rund um das Coronavirus

Eine genaue Dauer, wie lange das Coronavirus auf verschiedenen Oberflächen überlegt, ist bisher noch nicht bekannt. Da es sich bei Coronaviren aber um behüllte Viren handelt, kann man davon ausgehen, dass diese auf Oberflächen rund vier Tage haltbar, also auch weiterhin infektiös sind.

Für die Verbreitung sei aber laut dem Robert-Koch-Institut vor allem die respiratorische Übertragung per Tröpfcheninfektion entscheidend. Schmierinfektionen über Viren, die auf Oberflächen überlebt haben, sind zwar theoretisch möglich. Ein solcher Fall ist aber bisher nicht dokumentiert. Das bestätigt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung und sagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, sich zum Beispiel über importierte Waren wie Lebensmittel, Spielwaren, Werkzeuge, Computer, usw. zu infizieren.

Für Deutschland rechnet das Robert-Koch-Institut weiter mit neuen Infektionen. Im Laufe der wärmeren Jahreszeiten rechnen Wissenschaftler mit einem deutlichen Rückgang der Neuinfektionen. Wann genau ist aber noch unklar.

In Deutschland arbeiten die Behörden weiterhin daran, das neue Virus einzudämmen und zu verlangsamen. Eine komplette Auslöschung ist aber sehr wahrscheinlich nicht mehr möglich. Denn das RKI geht inzwischen davon aus, dass wir es mit einem Virus zu tun haben, das bereits jetzt in weiten Teilen der Welt verbreitet ist. Deswegen werde es wahrscheinlich nicht mehr verschwinden, sondern sich eher langfristig etablieren. So könnte das Virus möglicherweise im nächsten Winter erneut für eine neue, zweite Krankheitswelle sorgen. Dann wäre das Gesundheitssystem allerdings schon besser auf die Krankheit vorbereitet.

Hier die aktuelle Zahl der Infektionen in der Übersicht:

(Die Visualisierung der Infektionen und Todesfälle entspricht nicht der tatsächlichen prozentualen Verteilung aller Fälle)

Das neuartige Coronavirus stammt vermutlich von Fledermäusen. Das Virus kann also grundsätzlich in Tieren überleben. Eine Übertragung auf Haustiere konnte bisher aber nicht nachgewiesen werden. Ein Fall aus Südkorea, nach dem sich ein Hund angesteckt haben soll, konnte nicht bestätigt werden. Tiermediziner schließen aber nicht grundsätzlich aus, dass das Virus auch in Haustieren überleben kann.

Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt hier:



Regelmäßig und ausgiebig die Hände waschen

In die Armbeuge husten und niesen

Abstand zu kranken Personen halten

Beim Benutzen eines Taschentuches, dieses danach direkt in einen geschlossenen Mülleimer werfen

Nicht empfohlen sind:



Tragen von Mundschützen als gesunder Mensch zum Schutz vor einer Infektion

Desinfizieren von Händen im privaten und öffentlichen Bereich

Denn sowohl bei den Mundschutz-Masken als auch bei Desinfektionsmittel besteht im Moment eine Knappheit in Europa. Im Patientenumfeld wie in Kliniken oder Arztpraxen werden diese aber dringend benötigt. Im privaten Umfeld reicht aber laut dem RKI Händewaschen komplett aus als Schutz gegen den neuen Coronavirus. Beim Mundschutz ist der Effekt im privaten Gebrauch als Schutz vor Infektionen kaum nachgewiesen.

Wichtig ist aber vor allem Ruhe zu bewahren und sich nur bei seriösen Quellen über das neue Coronavirus zu informieren. Diese sind zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, die Seite infektionsschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das Bundesgesundheitsministerium und die WHO.

Bei allen anderen Quellen sollten Sie sehr vorsichtig sein, da auch viele Fehlinformationen im Internet kursieren, die eher Panik verbreiten als weiterzuhelfen. Die WHO arbeitet hier aber auch aktiv gegen und entlarvt diese Mythen.

Covid-19 ist der Name der Krankheit, die das neue Coronavirus auslöst. Er setzt sich zusammen aus Corona Virus Disease und 2019 dem Jahr, in dem die Krankheit ausgebrochen ist. Diesen Namen hat die WHO festgelegt.

Sars-CoV-2 bezeichnet das genaue Virus. Denn Corona ist nur eine Virusfamilie, die schon seit den Sechzigern bekannt ist. Deswegen sprechen wir umgangssprachlich auch vom neuen oder neuartigen Coronavirus. Und da dieser Ähnlichkeiten mit dem Sars-Virus hat, an dem 2002 und 2003 hunderte Menschen gestorben sind, heißt das neue Virus Sars-CoV-2.