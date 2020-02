In ärmeren Ländern sind viele Kinder mangelernährt, in den Industriestaaten wird Werbung für ungesunde Lebensmittel gemacht und sehr viel CO2 ausgestoßen. Keine guten Voraussetzungen für die Entwicklung von Kindern. Das steht in einem Bericht, den unter anderem die WHO und Unicef in Auftrag gegeben haben. mehr...