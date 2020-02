Gegen das Coronavirus ist bisher kein Impfstoff entwickelt worden wie gegen Grippe. Voraussichtlich wird es vor 2021 auch keinen geben. Und das sind die Gründe dafür:

Warum dauert die Impfstoff-Entwicklung noch so lange?

Es gibt zwei Gründe. Zum einen braucht ein Unternehmen sehr lange, um einen Impfstoff zu entwickeln. Zum anderen gibt es ein langwieriges Zulassungsverfahren in der EU und damit auch in Deutschland.

Wie wird ein Impfstoff eigentlich entwickelt?

Es gibt zwei Phasen, die man bei der Entwicklung grob unterscheiden kann. In der ersten Phase werden die möglichen Impfstoffe an Tieren getestet. Da prüfen die Forscher, welche Wirkstoffe die Tiere überhaupt vertragen, welcher Wirkstoff auf den Virus reagiert und auch die richtigen Antikörper bildet. Wenn das genügend getestet ist, erst dann testet man den Impfstoff auch am Menschen.

Am Anfang hat man so knapp 400 Probanden. Bei denen prüft man, ob der Effekt der gleiche ist wie bei den Tieren. Wichtig ist auch, ob der Mensch den Impfstoff ebenfalls verträgt. Wenn das auch gut aussieht, dann gibt es Studien mit bis zu 20.000 Probanden. Das sind so viele, weil man natürlich versuchen will, alle möglichen Nebenwirkungen herauszufinden - oder auch, wie zum Beispiel Personen, die eine Vorerkrankung haben, auf den Impfstoff reagieren.

Bis man das ganze Prozedere durch hat, dauert das einfach. Erst wenn das alles abgeschlossen ist, kann ein Zulassungsantrag gestellt werden.

Wie läuft das Verfahren ab vom Antrag bis zur Zulassung des Impfstoffes?

Die Forscher können, zumindest bei uns in der EU, ihren Zulassungsantrag bei der Europäischen Medizinbehörde einreichen. Die kümmert sich um alle Impfstoffe in der EU. Die Studienergebnisse werden genau untersucht, und dann wird eingeschätzt, wie gut der Impfstoff wirkt. Wenn er die Anforderungen erfüllt, dann stimmt das Komitee für Humanarzneimittel darüber ab, ob er zugelassen werden darf oder nicht. In dem Komitee sitzt aus jedem EU-Land ein Mitglied. Wenn sie für den Impfstoff stimmen, dann muss nur noch die Europäische Kommission zustimmen.

Das alles dauert insgesamt ungefähr sieben Monate. Selbst wenn man es eilig hat, wie jetzt beim Coronavirus, kann das Verfahren maximal um zwei Monate verkürzt werden. Fünf Monate dauert das ganze Verfahren also immer, zumindest in der EU.

Das bedeutet: Forschungszeit und Durchführung der Studien plus fünf Monate Zulassungsverfahren sind der Grund dafür, warum wir jetzt trotzdem wohl bis 2021 auf einen fertigen Impfstoff warten müssen.

Könnte eine Grippeschutzimpfung gegen das Coronavirus helfen? Nachgefragt bei Dr. Dieter Hoffmann, Leiter des Gesundheitsamtes Mainz-Bingen:

Dauer 0:20 min Eine Grippeschutzimpfung gegen Coronavirus? Kann eine Grippeschutzimpfung gegen Corona helfen?

Dr. Dieter Hoffmann, Leiter des Gesundheitsamtes Mainz-Bingen beantwortet die Frage.

Wie steht es denn aktuell um die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Corona?

Es gibt natürlich weltweit viele Wissenschaftler, die gerade versuchen, einen passenden Impfstoff gegen das Coronavirus zu finden. In Deutschland wird in Laboren in Marburg, München und auch in Tübingen nach dem passenden Impfstoff geforscht.

Aber es ist bisher noch niemand in der klinischen Phase, das heißt, niemand forscht zurzeit schon am Menschen. Die Impfstoffe werden und wurden bisher nur an Tieren getestet.

Es gibt auch ein neues Verfahren, bei dem man nicht mehr mit dem Virus selbst arbeitet, sondern nur mit bestimmten genetischen Informationen. Dadurch ist der Prozess um einiges schneller. In den USA arbeitet ein Unternehmen mit diesem neuen Verfahren und ist deshalb schon kurz vor der klinischen Phase. Das heißt, es gibt wohl schon einen passenden Impfstoff, der jetzt am Menschen getestet werden muss.

Auch in Tübingen wird zum Beispiel gerade mit dem neuen Verfahren ein Impfstoff gegen das Corona-Virus gesucht. Aber bisher gibt es auf dem Markt noch keinen Impfstoff, der durch dieses Verfahren hergestellt wurde. Das heißt, das wäre dann nicht nur möglicherweise der erste Impfstoff gegen Corona, sondern auch der erste Impfstoff, der durch ein ganz neues Verfahren entstanden ist.