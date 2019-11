Der Rektor der Alemannenschule in Wutöschingen im Kreis Waldshut, Stefan Ruppaner, hat die Bildungspolitik des Landes scharf kritisiert. Der Südwest-Presse Ulm sagte er, die Schulen würden durch die neue Schulaufsicht künftig noch mehr gegängelt. Schulen brauchten mehr Freiheit und Eigenverantwortung, doch die Politik gehe genau in die entgegengesetzte Richtung. Am Nachmittag hatte die Alemannenschule bei der Verleihung des Deutschen Schulpreises in Berlin zusammen mit vier weiteren Schulen den mit 25.000 Euro dotierten zweiten Preis erhalten. Sie wurde für ihre neuartige Konzeption des Lernens ausgezeichnet. mehr...