Das erste Frühstück auf dem Weg zum Mond. Michael Collins meldet, der Frühstückskaffee sei zwar nicht superheiß, aber besser als eiskalt und geschmacklich o.K... Dann kommen per Funk die neuesten Nachrichten von der Erde:

Der Schmunzelfaktor in der Nachrichtenauswahl wirkt. Die Stimmung an Bord wird lockerer. Zur Mittagessenszeit ein Lob für den Koch. Der Lachssalat ist es, der es Buzz Aldrin angetan hat. Im Hintergrund kaum zu hören: Musik. Armstrong, Aldrin und Collins haben ihre eigene Musikauswahl auf Band dabei. Wohlfühlatmosphäre, die nachlässig machen kann. Sie vergessen, einen Luftfilter zu wechseln. Houston, die Bodenkontrolle, merkt es rechtzeitig.

Armstrong hat aus dem kleinen Raumschifffenster die Wolken über Nordamerika im Blick und versucht sich an einer völlig neuen, total verrückten Sache – einer Wettervorhersage aus dem All: Er kündigt ein Ende des Regens in Houston an.