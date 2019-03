Man kann, so Meßmer, nicht genau abschätzen, wie sich durch den neuen Standard die Stärke der Strahlung, der jeder einzelne ausgesetzt ist, wirklich ändern wird. Es sei noch nicht klar, welchen Effekt es haben wird, dass die neu-aufgestellten Mobilfunkmasten zum Teil näher an den Wohnorten der Menschen stehen werden.

Die Diskussion um die Gesundheitsgefahren elektromagnetischer Strahlung ist so alt wie die mobile Datenübertragung. Immer wieder steht sie im Verdacht, für zahlreichen gesundheitliche Probleme zumindest mitverantwortlich zu sein – etwa für Schlafstörungen, Depressionen, Fruchtbarkeitsstörungen, Genmutationen und vor allem Krebs. Doch zumindest für den hochfrequenten Bereich der aktuell genutzt wird, so Nicole Meßmer gibt es dafür keine wirklichen Belege.