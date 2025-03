Woran erkennen Störche, wann sie aus Afrika zurückkehren müssen?

per Mail teilen

Es gibt mittlerweile sehr viele Störche, die wir mit unseren kleinen Fahrtenschreibern ausgestattet haben. Über die "Animal Tracker App" kann jeder auf seinem Smartphone oder Tablet abrufen, wo die Störche gerade sind, denn die schicken täglich ihre Daten.

Genaue Ursache noch unklar: Störche haben wohl eine Jahresrhythmik

Woher sie wissen, wann sie aus Afrika zurückkommen müssen, ist noch unbekannt. Die Störche haben wohl eine Jahresrhythmik, die ihnen ungefähr sagt, wann sie kommen sollen. So fliegen sie dann entsprechend den lokalen Bedingungen, auch zum Beispiel den thermischen Bedingungen, also den Aufwindbedingungen, nach Norden. Dabei passen sie die Geschwindigkeit des Flugs den lokalen Bedingungen an.

Die Frage, woher Störche wissen, wann sie aus Afrika zurückfliegen müssen, kann die Wissenschaft noch nicht genau beantworten. IMAGO imago images/Jochen Tack

Bei den Störchen gibt es zwischen den Jahren Unterschiede, die sich auf zwei bis drei Wochen belaufen.