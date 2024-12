Woher kommt die Redensart "So schnell schießen die Preußen nicht"?

Diese Redewendung geht auf den Drill der preußischen Soldaten zurück, die besonders geübt im Schießen in einer Reihe waren. Die erste Reihe kniete, die zweite war in halber Höhe und die letzte stand. Das hat eine relativ schnelle Schussfolge ermöglicht.

Außerdem könnte das Sprichwort auch auf das Zündnadelgewehr zurückgehen, das zum ersten Mal im preußischen Heer im großen Maßstab eingeführt wurde.

Bismarck: Nicht so schnell mit der Hand an der Waffe!

Noch viel wichtiger ist aber, dass Bismarck immer wieder betont hat: Wir sind zwar eine starke Militärmacht, aber wir sind nicht sofort mit der Hand an der Waffe. Also: So schnell schießen die Preußen nicht. Die Formulierung war erst in der Hochzeit von Bismarck so richtig im Umlauf.