Woher stammt der Name Weimar?

"Wei" – heilig und "mar" – Gewässer?

Das weiß leider niemand, und es gibt dazu nur Vermutungen. Die Namen auf "mar" sind nämlich alle ein wenig schwierig. Das trifft auch auf Wismar zu. Die meisten Forscher nehmen an, dass in diesem "mar" ein altes Wort für "Gewässer", "See" oder "Meer" steckt. Denken Sie an die Maare in der Eifel.

Im Fall von Weimar haben wir in dem "wei" wahrscheinlich ein uraltes Wort für "heilig". Das passt sehr gut in die Zeit, denn an "Weihnachten" wird ja nichts geweiht, sondern es sind die "heiligen Nächte". Wir finden das auch in Weihenstephan; den Ort gibt es zweimal in Bayern und bedeutet "beim heiligen Stephan".

Bei Weimar vermutet man, dass die Bedeutung "heilige Quelle" oder "heiliger See" ist. Sicher sagen kann man das aber nicht.