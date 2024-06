Football's Coming Home: Wurde Fußball wirklich in England erfunden?

per Mail teilen

Vorläufer des Fußballspiels in China, bei den Azteken und den Maya

Vorläufer vom Fußball gab es überall – in China soll schon vor mehr als 2000 Jahren so etwas wie Fußball gespielt worden sein. Berühmt sind auch die Ballspiele der Azteken und Maya – wobei das nicht reine Fußballspiele waren, sondern da kamen auch andere Körperteile zum Einsatz.

Mit was für Bällen wurde dort gespielt?

In China war es wohl so, dass die Bälle aus Lederlappen bestanden, die man mit Gras, Federn oder sonstwas füllte. In Mittelamerika bestanden die Bälle häufig aus Gummi. Gummi war dort ja als Rohstoff bekannt und man konnte Bälle draus machen.

Aber fußballähnliche Spiele gab es natürlich auch in Europa, wobei das wohl eher in die Richtung "Football" ging – also ein ziemlich raubeiniger Sport, bei dem die Mannschaften einfach einen Ball von einem Stadttor zum anderen transportieren mussten und dabei den Widerstand der Gegner zu überwinden hatten.

Engländer erfanden das moderne Fußballspiel

Die ersten Fußballclubs entstanden an den englischen Unis und Privatschulen. Die ersten Fußballregeln wurden 1848 an der – damals schon – Eliteuni Cambridge erfunden. Die englischen Unis haben ja immer schon viel Wert auf Sport gelegt. Dazu gehörten das Rudern, Rugby, aber eben auch der Fußball, der sich in Abgrenzung zum verbreiteten Rugby Football entwickelt hat.

Generell gilt die Faustregel: Spiele, die auf Rasen gespielt werden oder zumindest traditionell gespielt wurden – Fußball, Tennis, Golf, Kricket – stammen fast alle ursprünglich aus England.