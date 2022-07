Wo beginnt der Weltraum?

per Mail teilen

Felix Baumgartner sprang im Oktober 2012 als erster Mensch aus einer Höhe von knapp 39 km im freien Fall aus der Stratosphäre. "Weltraumfahrt" ist das aber nicht.

Bei Baumgartners Stratosphärensprung hieß es: „Ein Sprung vom Rande des Weltalls"

Genau, „vom Rande“. Allerdings bin ich eigentlich der Meinung, das Weltall befindet sich überall, hier im Studio, in unseren Köpfen, überall. Denn wenn wir von außen auf die Erde schauen würden, würden wir sagen, die Erde befindet sich im Weltraum, also ist der Weltraum auch überall. Es ist ja nicht so, dass er erst oben plötzlich anfängt. Das erst mal vorneweg.

In 100 km Höhe beginnt der Weltraum

Aber es gibt natürlich eine Definition, ab wann denn der Weltraum wirklich beginnt. Die sagt, 100 km muss man hoch sein, dann ist man echt im Weltraum. Insofern war Herr Baumgartner mit 39 km ordentlich, aber noch lange nicht im Weltraum.