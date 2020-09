per Mail teilen

Eine Tischdecke ist weiß, weil sie alles Licht zurückwirft. Wenn diese Tischdecke nun durchsichtig wird, muss das Licht nicht mehr in alle Richtungen zurückgestreut werden.

Wenn Sie die Decke mit Wasser befeuchten, wird das Licht an dieser Stelle etwas stärker absorbiert. Das Licht fehlt also und die Stelle wird etwas dunkler. Gleichzeitig können Sie aber auch durchsehen, einfach, weil das Licht nicht mehr in alle Richtungen zurückgestreut wird.