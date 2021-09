Warum bleiben Tautropfen an der Grasspitze hängen?

per Mail teilen

Hierzu lassen sich zwei Erklärungsansätze finden.

Also erst einmal: Tau ist ja das Wasser, das nachts, wenn es kalt ist, aus der Luft kondensiert und sich an den Blättern niederschlägt. Und zwar auf der ganzen Fläche. Das sind diese Minitröpfchen, die man so auf der ganzen Fläche verteilt sieht. Da ist das ganze Blatt nass.

Und dann gibt es noch die etwas größeren Tropfen, von denen Sie sprechen - die an der Spitze - das sind meist gar keine Tautropfen, sondern das sind sogenannte "Guttationstropfen". Diese schlagen sich nicht aus der Luft nieder auf das Blatt, sondern sie werden aktiv vom Blatt ausgeschieden durch diese Spaltöffnungen. Und das passiert eben an der Spitze.

Diese Tropfen können nachts durchaus mal runterrutschen, wenn sie richtig schwer werden. Aber morgens bleiben sie dann aufrgund der Adhäsionskräfte oben hängen. Und tagsüber verdunsten sie ohnehin sofort. Das ist das, was in den meisten Fällen auch zutrifft, das, was auch bei den Gräsern passiert.

Es gibt aber auch einen anderen Fall, wo sich dann tatsächlich Tautropfen auf dem Blatt niederschlagen und sich auch an der Spitze sammeln. Das passiert besonders bei solchen Blättern, die besonders stark gekrümmt sind, wie etwa bei Farnen. Da wiederum sorgt die Krümmung dafür, dass die Adhäsionskräfte am stärksten wirksam werden und dass deshalb der Tautropfen oben bleibt und nicht herunterrutscht.

Das sind die beiden Erklärungen, die sich dafür finden lassen und die offenbar - je nach Blatt-Typ - auch beide gelten.

Und eine andere Art des Taus ist wohl das, was man Raureif nennt?

Genau. Beim Raureif entstehen dann nur keine Tropfen, sondern gefrorene Fläche. Das ist das, was jetzt im Winter passiert. Es ist eigentlich genau das Gleiche, nur eben in gefrorenem Zustand.