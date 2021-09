Welche Bedeutung hat KI bei der Smart City?

Künstliche Intelligenz spielt eine größere Rolle, wenn wir bereits auf einem sehr sophistizierten, also weit entwickelten Weg hin zu einer Smart City sind. Am Anfang stehen sehr kurze Regelkreise und überhaupt das Denken in einer Vernetzung.

Wenn wir dann sehr viele Daten haben – wir brauchen sehr viele Datenpunkte – dann ergibt das Muster. Das sind die Stärken der künstlichen Intelligenz, von AI, oder die neuen Bereiche – tiefe neuronale Netzwerke oder Machine Learning – die dann reingehen. Künstliche Intelligenz KI = Künstliche Intelligenz

AI = Artifizielle Intelligenz oder artificial intelligence (engl.) Diese Muster sind nicht auf den ersten Blick deutlich. Es geht darum, sie auf Grund von Korrelation zu erkennen. Das ist der Kern einer künstlichen Intelligenz. Und das geht nur, wenn die Stadt schon relativ hoch digitalisiert ist, sodass ich viele Datenpunkte habe und dann auch erst Muster erkennen lassen kann.