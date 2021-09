Warum höre ich Fußballübertragungen aus einem Radio mit Kabelanschluss zeitverzögert?

per Mail teilen

Diese Frage sollten wir natürlich als Radiomacher beantworten können. Ich kenne jetzt die genauen Umstände bei Ihrem Kabelanbieter nicht, aber für solche Zeitverzögerungen gibt es im wesentlichen zwei Faktoren, die vermutlich bei Ihnen auch beide zusammenkommen. Das eine ist, dass die Kabelanbieter das Signal, das sie über ihre Kabel weitergeben, ihrerseits vom Satelliten holen. Der Satellit bewegt sich etwas über 30.000 Kilometer über der Erde – wenn man davon ausgeht, dass sich die Signale mit Lichtgeschwindigkeit bewegen – das Licht bewegt sich mit 300.000 km in der Sekunde – dann braucht schon der einfache Weg zum Satelliten eine Zehntelsekunde. Vom Satelliten zurück auf die Erde noch mal eine Zehntelsekunde. Macht zwei Zehntelsekunden. Damit wäre schon mal knapp die Hälfte der Zeitverzögerung, die sie beobachten, erklärt. Hinzu kommt, dass die Signale bei der Verbreitung über Kabel digital sind, das heißt, sie werden noch mal zusätzlich aufbereitet. Das heißt beim Einspeisen ins Kabel muss die Musik in digitale Signale umgewandelt und dann bei Ihnen als Empfänger wieder rückverwandelt werden in den normalen Klang. Auch das sind Rechenleistungen, die ein bisschen Zeit kosten.

Mit einer halben Sekunde können Sie übrigens noch ganz glücklich sein. Es gibt Situationen, etwa beim Fernsehen, da kann es passieren, dass Zeitverzögerungen von 5 Sekunden oder noch länger auftreten. Das ist insbesondere bei der zunehmenden Verbreitung über DVB-T der Fall – also der digitalen terrestrischen Verbreitung. Da sind dann noch viel mehr Umwandlungsprozesse zwischengeschaltet als beim normalen Kabel und entsprechend länger dauert das. Sorgt dann vor allem für Ärger bei Fußballweltmeisterschaften – wenn die Nachbarn auf dem Nebenbalkon schon über ein Tor jubeln, das auf dem eigenen Bildschirm noch gar nicht gefallen ist.