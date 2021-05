Meine Mutter ließ den Tee immer extra lang ziehen, so fünf bis sechs Minuten, weil er dann beruhigend wirken würde. Würde er nur kurze Zeit ziehen, dann würde er anregen oder sogar nervös machen. Sie wusste nicht, warum, aber war davon überzeugt, das würden alle Teetrinker so machen. Ich habe das nie geglaubt. Ich war erstaunt, als ich in einer Zeitschrift dasselbe gelesen habe. Ich kann das aber nicht glauben, denn für die anregende Wirkung sorgt doch das Teein, und je länger der Tee zieht, desto mehr Teein müsste gelöst werden. Also müsste der Tee doch anregender werden. Ist das richtig oder falsch?

Koffein löst sich nach drei Minuten Die bekannte Faustregel "drei Minuten anregend, fünf Minuten beruhigend“ ist eine starke Vereinfachung, aber immerhin stimmt der erste Teil des Satzes: Schon in den ersten drei Minuten löst sich das Koffein aus den Blättern; und die anregende Wirkung des Koffeins ist gemeinhin bekannt. Allerdings verschwindet das Koffein auch nicht, wenn der Tee länger zieht – und damit bleibt er auch nach fünf Minuten anregend im Sinne von wachhaltend. Gerbstoffe wirken beruhigend auf die Verdauung Je länger der Tee dann zieht, desto mehr Substanzen lösen sich. Nach fünf Minuten insbesondere die Tannine, also die Gerbstoffe. Auf sie vor allem ist das Gerücht von der "beruhigenden" Wirkung zurückzuführen. Denn die Tannine wirken tatsächlich beruhigend – aber weniger auf das Gemüt, sondern viel mehr auf die Verdauung. Das wussten schon die alten Friesen, die, wenn es darauf ankam, sich auch nicht mit einer Ziehdauer von fünf Minuten begnügten. Man litt vor einigen hundert Jahren oft an Durchfallerkrankungen, Typhus, Paratyphus, Skorbut und so weiter. Mancher „verfaulte bei lebendigem Leib“, berichtet Teeexperte Ernst Janssen aus Sylt: „Der Tee wurde damals „bis zum bitteren Ende“ aufgebrüht. Das bedeutete bis zu zwei Stunden Ziehzeit! Dann haben wir so viel Gerbstoffe im Tee in Form von Tanninen, dass der Durchfall beseitigt ist. Innerhalb von einer halben Stunde ist der weg.“ Tee gegen Durchfall Von allen gesundheitlichen Wirkungen des Tees ist tatsächlich diese die am längsten bekannte und am besten belegte: Lang gezogener Tee hilft bei Durchfall. Wer aber keine Verdauungsprobleme hat, kann die Ziehdauer getrost dem persönlichen Geschmack anpassen. Manche Menschen können nach dem Genuss von Tee nicht einschlafen. Sie sollten daher abends keinen trinken – egal ob lang oder kurz gezogen, ob grün oder schwarz. Denn entgegen einer weit verbreiteten Annahme enthält auch grüner Tee Koffein.