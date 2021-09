Kann man Flugzeugtüren abschließen?

per Mail teilen

Wer sich Flugzeuge von außen ansieht, wird schnell feststellen, dass an der Tür kein Schloss ist. Es gibt nur einen Entriegelungshebel, mit dem man von außen die Tür öffnet – aber man braucht dazu keinen Schlüssel. Flugzeugtüren können nicht verschlossen werden, weder von innen noch von außen. Das ist auch gut so, denn die Vorstellung, dass Menschen versehentlich oder gar absichtlich in einem Flugzeug eingeschlossen sind und etwa im Fall eines Unfalls nicht herauskommen, wäre beängstigend. Aber natürlich müssen Flugzeuge auch davor geschützt werden, dass sie jemand Unbefugtes betritt, etwa, wenn sie nachts auf dem Flughafen herumstehen. Nach Auskunft der Lufthansa passiert das hauptsächlich durch Überwachung. Zum einen durch Flughafenpersonal, zum anderen durch Videoüberwachungsanlagen, die Alarm schlagen, wenn jemand Unbefugtes sich dem Flugzeug nähert. Man kann Flugzeugtüren auch versiegeln, etwa mit einem Klebestreifen, den man von der Tür zum Rumpf zieht und der zerrissen wird, wenn jemand die Tür heimlich öffnet. Es gibt dafür spezielle Klebestreifen, die eindeutig nummeriert sind, sodass man es merken würde, wenn jemand einen kaputten durch einen neuen Klebestreifen ersetzt. Diese Klebestreifen sind noch auf dem Markt, die Lufthansa verwendet sie aber nach eigener Auskunft nicht mehr, sondern verlässt sich auf das Überwachungspersonal und die Kameras.

Wenn Flugzeugtüren nicht abschließbar sind – gilt das auch für innen? Wie ist dann gesichert, dass nicht irgendein Verrückter mitten im Flug die Tür öffnet?

So etwas ist leider auch schon vorgekommen, zumindest der Versuch. Gerade erst im letzten Jahr hat ein Passagier versucht, im Flug die Tür einer Boeing 737 zu öffnen. Er konnte aber vorher durch das Flugpersonal überwältigt werden. Und selbst wenn das nicht gelungen wäre, hätte er die Tür kaum aufbekommen. Denn die Tür wird durch den großen Druckunterschied zwischen der Kabine und der Außenluft in eine Sicherungshalterung gepresst – um sie gegen den Druck da herauszulösen, bräuchte man die Kraft von mindestens hundert Menschen.