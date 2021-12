per Mail teilen

Selbstverständlich achten wir sehr drauf, dass die Atemluft immer im Normbereich ist. Da sind z.B. alle möglichen Filter eingebaut.

Der CO2-Spiegel wird bei uns in Millimetern Quecksilbersäule gemessen; der ist meistens so um 1 bis 3 Millimeter von einem Gesamtluftdruck von 760 Millimetern Quecksilbersäule. Der wird dadurch kontrolliert, dass man das CO2 rausnimmt und wieder in Sauerstoff umwandelt.