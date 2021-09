Ist das Leben auf der ISS mit einer WG vergleichbar?

Ja, das ist tatsächlich ähnlich wie in einer Wohngemeinschaft. Als Student habe ich selbst zehn Jahre in verschiedene WGs gelebt und diese Erfahrung ist hilfreich. Denn man muss lernen, wie man miteinander umgeht, wie man die andere Person respektiert, dass man nicht aus Versehen in den Lebensbereich des anderen eindringt, dass man reinlich ist, selbst aufräumt. Und es gibt tatsächlich auch einen Putzplan. Immer samstags wird in der ersten Tageshälfte auf der Raumstation geputzt. Jeder Astronaut putzt zwei Module und da werden die Filter mit einem Staubsauger gesaugt, Oberflächen abgewischt, die Computer gereinigt. Dies ist ganz ähnlich wie zu Hause auf der Erde.