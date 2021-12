Ist Chromdiopsid ein neuer Stein oder nur ein neuer Name für einen alten Stein?

Chromdiopsid unterscheidet sich ein bisschen vom Tansanit. Chromdiopsid ist ein definiertes Mineral, das man schon seit sehr langem kennt. Aber es ist ein Schmuckstein, kein Edelstein. Es gibt nur wenige Fundstellen auf der Welt. Der Tansanit ist ein Mineral, das seit den 50er oder 60er Jahren bekannt ist. Es ist ein Marketingname für ein sehr häufiges Mineral, den Zoisit.

Die Tansanite haben aber eine fantastische blaue Farbe. Die allerdings überwiegend heutzutage durch Bestrahlung hervorgerufen wird. Nur die allerersten Kristalle aus den 60er Jahren hatten durch natürliche Bestrahlung diese schöne blaue Farbe. Seitdem wird sie künstlich hergestellt. Was es nicht hässlicher macht, man muss es nur wissen.

Was heißt natürliche Bestrahlung und künstliche Bestrahlung? Wie funktioniert das?

Radioaktive Bestrahlung gibt es in der Natur, durch natürlichen Uranzerfall. Man kann diese aber auch künstlich herstellen.

In der Natur dauert das länger und geht nur, wenn in der Nähe auch tatsächlich radioaktive Mineralien in größeren Konzentrationen vorhanden sind. Im Labor geht das wesentlich schneller. Der Tansanit hat einen unheimlichen Aufschwung in seiner Beliebtheit erfahren, eben wegen seiner ganz fantastischen blauen Farbe und seiner Seltenheit.

Aber es handelt sich dabei eigentlich nur um ein ganz gewöhnliches Mineral. Amonolithe sind wieder etwas anderes. Das sind im Prinzip versteinerte Schalen von Amonolithen, die Perlmutt enthalten.