Wie viele Galaxien gibt es?

Dazu muss man den Ausschnitt begrenzen, den man betrachten will. Tatsächlich reden wir immer nur von dem von uns überblickbaren Universum. Denn es gibt eine Art Horizont, jenseits dessen uns unbekannt ist, wie es dort aussieht. Wahrscheinlich geht es dort einfach unendlich weiter. Wir haben einen gewissen Horizont, der dadurch bedingt ist, dass das Licht von den entferntesten Objekten ja höchstens 14 Milliarden Jahre (also so alt wie das Universum ist) Zeit hatte, zu uns zu gelangen. Deswegen überblicken wir einfach nur einen gewissen Bereich. Und in dieser Kugel, befinden sich nach gängiger Schätzung etwa 100 Milliarden Galaxien.