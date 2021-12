Ist das Sonnensystem mit dem Modell eines Atoms vergleichbar?

Die Vermutung ist natürlich naheliegend. Andererseits bemerkt man Unterschiede, wenn man genauer hinschaut. Denn die Planeten laufen alle in einer Ebene, das kann man von der Erde aus sehen. Während die Elektronen, wenn man ein naives Modell nimmt, in alle Richtungen um den Atomkern herumlaufen würden. Wobei ich einschränkend sagen muss, wir reden ja heute gar nicht mehr von Elektronen als Punkte, die quasi um ein Zentralgestirn kreisen, sondern wir reden heute in der Quantenphysik nur noch von Wellen, von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, das Ganze löst sich sowieso in einer vollkommenen Unbestimmtheit auf, im Mikroskopischen. Ich gebe Ihnen recht, der Vergleich ist durchaus naheliegend, auf Bildern wirken beide Systeme so ähnlich, dass man denkt, das muss doch etwas miteinander zu tun haben, auch Galaxien sehen so ähnlich aus. Aber die Ähnlichkeit ist eher Zufall, so würde ich das sagen.