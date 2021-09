Ab welcher Meerestiefe spricht man von "Tiefsee"?

Die Definition ist nicht eindeutig. Erstens könnte man sagen: Tiefsee ist dort, wo der Mensch nicht hinkommt – also die Tiefe, die man mit Tauchflaschen nicht mehr erreichen kann. Zweitens: Dort, wo die ewige Dunkelheit beginnt. Und drittens: Meistens meint man damit die Region unterhalb der Schelfzonen, also unterhalb von 250 m, wo alle genannten Kriterien zusammentreffen. Die meisten Leute verstehen also unter Tiefsee das, was sich außerhalb des Schelfrandgebietes befindet.

Allerdings sind viele Tiefseeforscher der Meinung, dass die Tiefsee frühestens ab einer Tiefe von 4000 bis 6000 m beginnt. Ich schließe mich allerdings der Meinung an, dass die Tiefsee sich außerhalb der Schelfgebiete befindet.