Warum findet man am Strand keine kugelrunden Steine bzw. Kiesel?

Ebbe und Flut wechseln sich ungefähr alle 6 Stunden ab. Das macht sich aber in der Nordsee deutlich stärker bemerkbar als in der Ostsee. Was ist die Ursache für den Unterschied? Von Gábor Paál | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.