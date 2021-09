Wie wirken die Impfstoffe gegen Corona?

Wie so vieles in dieser Pandemie weiß man auch das noch nicht. Es wurden viele Hypothesen aufgestellt. Auch in China war das ein Thema und es wurde argumentiert, dass Männer häufiger rauchen als Frauen – Covid-19 ist ja primär eine Lungenerkrankung. Von Bodo Plachter | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. mehr...