Wie kommen Eisbären mit der Hitze in unseren Zoos klar?

Die Eisbären können sich im Zoo in den kühlen Innenstall zurückziehen. An solchen Tagen ist der immer offen und in diesem Betonbau ist es deutlich kühler. Er wird kühl gehalten und ist auch temperiert. Außerdem haben sie kaltes Wasser zum Abkühlen.

Man darf aber auch nicht vergessen, dass es im Sommer in Grönland und Alaska mitunter Tage gibt, an denen es auch dort 30 Grad warm ist. Man stellt sich die Arktis immer mit Dauerschnee vor, aber Eisbären kommen in Gebieten vor, wo einzelne Sommertage auch mal heiß sein können – und das können Eisbären sehr gut ab.

Aber ist nicht gerade die dunkle Haut der Eisbären dazu da, um die Sonnenwärme besonders gut zu nutzen? Das müsste dann an heißen Tagen doch zu Problemen führen?

Da gilt es zu bedenken, dass das weiße Fell bei starker Sonneneinstrahlung auch wieder schützt, denn natürlich ist das besser, als würde die Sonne direkt auf die schwarze Haut scheinen, die sich unter dem Fell befindet.

Man darf auch nicht vergessen, dass Eisbären in Gegenden vorkommen, wo wenig Schatten ist und die Mitternachtssonne über viele Wochen herrscht. Deswegen kommen die Eisbären mit direkter Sonneneinstrahlung wirklich gut klar.