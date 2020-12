Ich entnehme ihrer Schilderung, dass sie in einem Elternhaus groß geworden sind, in dem es sehr viel Streit und wenig Harmonie gab. Das ist für Kinder immer schwierig. Kinder lernen schon in den ersten Lebensjahren sehr viel über Modelle – über das, was sie beobachten, lernen sie zum Beispiel: Wie streite ich? Wie bin ich aber auch nett zu anderen? Wie löse ich Probleme? Wie ist generell eine Familie im Miteinander?

Wenn man in einer Familie groß wird, in der nur Negativbeispiele gegeben sind, ist es schwerer zu lernen: Wie kann ich gut streiten? Die kann ich, auch wenn ich gestritten habe, danach wieder Harmonie herstellen?

Das kann einen einholen, wenn man in eine eigene Familie eintritt. Gleichzeitig sind wir alle so gestrickt, dass wir die Möglichkeit haben, Dinge noch zu ändern und dass wir an uns arbeiten und uns bemühen können.

Das höre ich bei Ihnen sehr klar heraus: Sie möchten es anders machen. Deswegen ist es wichtig zu reflektieren, wenn es nicht so harmonisch läuft, wie Sie wollen. Oder wenn es in Streit ausatmet, der nicht gut ist. Streit ist ja nicht per se schlecht. Aber wenn es ein Streit ist, der nicht gut aufgelöst wird, sollte man das reflektieren und sich fragen: Was kann ich beim nächsten Mal besser machen?

Warum kann man die Muster oft nicht aufbrechen, obwohl man es will?

Das sind Muster, die dann automatisiert ablaufen, weil man in einer emotionalen erregten Situation aus den Mustern nicht rauskommt, weil bestimmte Kontrollmechanismen, die sonst funktionieren, in dieser Situation nicht funktionieren.

Es gibt Möglichkeiten, das zu verhindern, indem man versucht, rechtzeitig Warnsignal zu beachten. Wenn ich merke, dass ich in ein solches Muster hineinkomme, sollte ich versuchen, sehr schnell aus der Situation herauszukommen und die Situation zu verlassen und um Beispiel tief durchatmen.

Das ist aber eine Sache, die man strukturiert und intensiv einüben muss. Wenn man merkt, dass man es alleine nicht in den Griff bekommt, kann man sich Unterstützung holen. Es gibt Möglichkeiten. Wenn man die Impulskontrolle nicht umsetzen kann, sollte man versuchen, Warnsignale einzuüben und alternative Verhaltensweisen umzusetzen.