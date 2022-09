Wie ist der Energiemix in Deutschland?

Mehr Gas, weniger Kohle

Ein Viertel des Primärenergieverbrauchs, also was wir an Energie insgesamt verbrauchen, ist nach wie vor Gas. Das war in den vergangenen drei Jahrzehnten der ansteigende Faktor schlechthin. Der Gasverbrauch ist also deutlich gestiegen.

Der Ölverbrauch ist ein bisschen geschrumpft. Aber das ist nicht wesentlich.

Was richtig geschrumpft ist, ist die Kohle. Die Kohle hatte mal ein starkes Drittel und hat jetzt noch ja halb so viel wie ehedem. Das ist deutlich zurückgegangen.

Etwas zurückgegangen ist Atomenergie. Das ist aber nie besonders viel gewesen.

Erneuerbare Energie stark gewachsen in den letzten 30 Jahren

Gewachsen sind die erneuerbaren Energien von fast null innerhalb von 30 Jahren auf 16 Prozent am Primärenergieverbrauch; am Stromverbrauch sind es fast 50 Prozent Erneuerbare.

Das spiegelt das, was wir in Deutschland an Verbrauch haben.

Öl – weit überwiegend Verkehr

Gas – Heizung im Privaten und Industrie