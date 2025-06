Wie gelingt ein erholsamer Mittagsschlaf?

per Mail teilen

Achtung Tiefschlaf!

Beim Mittagsschlaf kommt es darauf an, wie lange wir schlafen. Wenn wir mittags nur 15 Minuten schlafen, fallen wir in den Leichtschlaf; der ist recht erholsam. Er führt dazu, dass wir in den nachfolgenden drei Stunden besser konzentriert und leistungsfähiger sind.

Wenn wir aber länger als 20 Minuten schlafen, dann fallen wir in den Tiefschlaf. Der ist erholsamer. Aber gleichzeitig geht dann unser Kreislauf komplett runter – unser Puls, unserer Atmung. Nach einer Tiefschlafeinheit über anderthalb oder zwei Stunden brauchen wir deutlich länger, um wieder hochzukommen. Das kann sogar bis zu drei Stunden dauern.

15 Minuten Powernapping erfrischt

Sie haben also mehr davon, wenn Sie sich den Wecker auf 15 Minuten stellen. Wenn Sie allerdings noch auf eine Feier gehen wollen bis 3 Uhr nachts – da würde ich empfehlen, ein langes Mittagsschläfchen zu machen und tatsächlich vorzuschlafen.

Aber wenn man nur einen kleinen "Refresher" braucht, also ein kleines Wiederbelebungsschläfchen, dann bitte einen Powernap von 15 Minuten machen.