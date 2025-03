Welche Ursachen hat Kurzsichtigkeit?

Stubenhocken fördert Kurzsichtigkeit

Wenn beide Eltern kurzsichtig waren, dann ist das Risiko, kurzsichtig zu werden, stark erhöht. Man kennt etwa 40 verschiedene Gene, die kurzsichtig machen können. Doch alle Gene zusammengenommen haben einen geringeren Effekt als die Frage: Wie lange bin ich in die Schule gegangen?

Wir sehen in Zeiten, in denen Schulkinder viel weniger draußen sind, dass sie noch kurzsichtiger werden. Gene belasten also einerseits. Aber das, was ich mit den Augen tue, ist noch viel ausschlaggebender. Das Auge verändert sich mit den Anforderungen, so wie unsere Muskeln sich auch verändern, wenn wir Sport machen oder arbeiten.