Welche historische Bedeutung hatte König David?

König David war eine historische Gestalt

Seit einigen Jahren haben wir den definitiven Nachweis, dass es David gab. Davor gab es einige Zeit Zweifel, aber inzwischen hat man eine Inschrift aus dem 9. Jahrhundert gefunden, in Dan, im Norden Israels. In dieser Inschrift ist vom Beth David, dem Haus Davids, die Rede. Wir haben hier also eine Bezeichnung, wie wir sie häufiger im Vorderen Orient haben: Ein Königtum wird nach dem Dynastiegründer benannt; in diesem Fall David. Und damit ist das Gebiet Judas gemeint. David als historische Gestalt kann man damit heute nicht mehr bezweifeln.

Bescheidenes Königtum: David herrschte über rund 40.000 Menschen

Gemeinhin gibt es die Vorstellung, dass das die große Blütezeit Israels gewesen sei. So wird es im Alten Testament ganz bewusst dargestellt. Wenn man sich dann aber klar macht, dass hier ein Königtum erst anfängt, das sehr bescheiden ist, dann wird schnell klar, dass die realen Umstände damals sicher bescheidener waren als wir das heute in unseren Köpfen haben.

Wenn man sich außerdem klarmacht, dass David in Israel und Juda über rund 40.000 Leute herrschte, dann handelt es sich doch um ein eher bescheidenes kleines Königtum. Das zeigt sich auch in der Archäologie, da wir aus dieser Zeit so gut wie keine großen Bauten, keine Palastbauten etc. haben. Das beginnt alles erst 100 Jahre später, als unter Omri ein wirklich mächtiges Königtum entsteht.