Was kostet die Raumfahrt im Vergleich zum ÖPNV?

80 Cent pro Person und Jahr – sagt die ESA

Die europäische Raumfahrtagentur gibt folgende Kosten an pro Person pro Jahr für das europäische Raumfahrtprogramm: 80 Cent – so viel, wie wenn Sie sich am Automaten einen Kaffee ziehen.

NASA ist finanziell besser ausgestattet

Die europäische Raumfahrt ist im Vergleich zu anderen Behörden weltweit – die NASA, die chinesische Behörde, die russische – nicht so gut ausgestattet. Die ESA ist nicht arm, da kommen schon ein paar Milliarden zusammen. Aber sie ist nicht so gut ausgestattet wie die NASA.

Ich kenne die Rechnung der ESA nicht im Einzelnen; vielleicht hat man sich die Zahlen auch besonders schön gerechnet. Aber es ist pro Person und Jahr nicht so überbordend viel. Die Vergleichszahlen für den ÖPNV habe ich jetzt aber nicht parat.