KI: Marketing-Begriff aus den 1950ern zur Einwerbung von Drittmitteln

Künstliche Intelligenz – das ist eigentlich ein Werbebegriff aus den 1950ern. Damals gab es eine Reihe von Wissenschaftlern, die all die wichtigen Fragen klären wollten. Sie wollten Maschinen dazu bringen, Sprachen zu übersetzen, Bilder zu erkennen und alles Mögliche – in einem Sommer. Die brauchten ein bisschen Geld und dachten sich: Künstliche Intelligenz – das klingt hip, das klingt cool. Damit versuchen wir es.

Reale Welt kategorisieren, ohne sie zu verstehen

Wir kämpfen jetzt mit diesem Ausdruck, denn KI ist eigentlich ein schlechter Begriff dafür. Künstliche Intelligenz: Das sind verschiedene Werkzeuge aus dem Werkzeugkasten der Informatik, mit denen man Computern beibringen kann, reale Welt einigermaßen zu kategorisieren – und eben noch nicht zu verstehen, denn so weit sind wir noch nicht. Deswegen ist es mit der Intelligenz auch noch nicht so weit her.