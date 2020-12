Geteilte Verantwortung

Wir sitzen alle im gleichen Boot und sind ja nicht nur private Verbraucher, sondern wir arbeiten in der Industrie, in der Wirtschaft, in Organisationen. Wir wählen die Politik, die die Rahmenbedingungen setzt. Insofern sollte man nicht zu viel auf andere zeigen, sondern wir reden über geteilte Verantwortung. Die Industrie muss ihren Beitrag leisten. Eine Großbäckerei zum Beispiel kann die Energieeffizienz in ihrem Betrieb ganz oben hinzustellen und Abfallmanagement betreiben.

Von der Politik muss ich erwarten, dass sie die Rahmenbedingungen weiterentwickelt und umweltschädliche Subventionen abbaut zum Beispiel im Hinblick auf das Fliegen, sodass Fluggesellschaften Kerosinsteuer bezahlen müssen.

Zwischen 5 und 20 Tonnen CO2 pro Person und Jahr in Deutschland

Was die Verbraucher angeht: In Deutschland hat jede Person pro Jahr 11 Tonnen CO2-Emmission pro Jahr. Die klimabewussten Menschen schaffen 5 bis 6 Tonnen im Jahr. Diejenigen, die sich überhaupt nicht um Klimaschutz kümmern, in einer ungedämmten Wohnung stark heizen, viel Auto fahren mit einem Fahrzeug, das sehr viel Sprit braucht – die kommen schnell auf 20 und mehr Tonnen. Das heißt aber, dass der Handlungsspielraum des Einzelnen größer ist als diese Differenz von rund 10 Tonnen. Da kann ich vom Einzelnen schon erwarten, dass der seinen Beitrag leistet.