Warum werden Missionen zum Mars geplant und nicht zur Venus – die liegt doch näher?

Vom amerikanische Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus ist erstmals eine Schwerlastrakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin ins All gestartet. Die Rakete vom Typ New Glenn kann bis zu 45 Tonnen Fracht in eine erdnahe Umlaufbahn befördern oder Raumschiffe auf Geschwindigkeiten beschleunigen, die für einen Flug zum Mond und Mars ausreichen. Der Start war in den vergangenen Tagen mehrere Male verschoben worden. Das Unternehmen Blue Origin gehört dem amerikanischen Unternehmer und Milliardär Jeff Bezos.