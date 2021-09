Wenn Sie nur ein Katzenklo haben, legen Sie sich bitte noch ein zweites zu. Die Katzen setzen gerne Kot und Urin an getrennten Orten ab. Das zweite Katzenklo sollte mindestens anderthalb bis zwei Meter von dem anderen entfernt stehen.

Da die Katze schon älter ist, sollte es ein Klo sein, in das sie leicht reinkommt. Es sollte also keinen hohen Rand haben oder im Keller stehen, wo sie es erst über Treppen erreicht. Es sollte in einem Bereich stehen, in dem sie sich ohnehin aufhält.