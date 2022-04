Warum ist das Gewinde bei vielen Gasflaschen linksherum?

Fast alle Gewinde sind rechtsdrehend. Wir ziehen eine Schraube fest, in dem wir sie rechtsherum drehen und lösen sie links herum. Wir drehen einen Wasserhahn linksrum auf und rechtsrum zu und so weiter. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, und dazu gehören Gasflaschen.

Sicherheit: besondere Vorschriften bei brennbaren Gasen

Das fällt jedem auf, der einen Gasgrill hat: Den Verbindungsschlauch schraubt man linksherum an die Glasflasche an und wenn man ihn lösen will, dreht man die Schraube nach rechts. Da es um Gasflaschen geht, kann man vermuten, dass dahinter Sicherheitsüberlegungen stecken – und so ist es auch.

Es soll damit verhindert werden, dass versehentlich mal eine falsche Gasflasche angeschlossen wird. Diese linksdrehenden Gewinde sind nämlich nicht bei allen Gasflaschen vorgeschrieben, sondern nur bei denen mit brennbaren Gasen – eben die, mit denen man einen Grill oder einen Camping-Herd betreibt.

Es gibt aber noch ganz andere Gasflaschen, die zum Beispiel Sauerstoff enthalten, oder Helium oder CO2. Das sind alles Gase, die nicht brennen. Es wäre natürlich ziemlich gefährlich, wenn man da mal eine Flasche verwechselt, also nicht aufs Etikett schaut und eine Propan-Gas-Flasche versehentlich mit einer Heliumflasche vertauscht. Deshalb haben die Flaschen mit brennbarem Gas – Methan, Propan, Butan – ein linksdrehendes Gewinde, dann passen nämlich einfach die Anschlüsse nicht zusammen.