War der Irakkrieg völkerrechtswidrig? Und wenn ja, warum blieb das ohne Konsequenzen?

Argumente der Kriegskoalition überzeugen nicht

Der Einsatz der "Koalition der Willigen" im Irak 2003 war nach meiner Überzeugung, die von sehr vielen Völkerrechtlern geteilt wird, völkerrechtswidrig.

Ich möchte aber der Fairness halber hinzufügen, dass diese Frage nicht ganz unumstritten ist.

Es gab zum Zeitpunkt des Einmarsches vonseiten der Hauptakteure dieses Krieges, also Amerika, England und Australien, eine völkerrechtliche Begründung dieses Gewalteinsatzes. Es ist vielfach angenommen worden, die Begründung habe auf ein Recht zur vorbeugenden Selbstverteidigung abgestellt. Doch ist das nicht richtig. Die offizielle Begründung der Kriegskoalition lautete, dass eine alte Resolution, die der Sicherheitsrat 1990 verabschiedet hatte und die den UN-Mitgliedstaaten damals tatsächlich das Recht zum Gewalteinsatz gegen Saddam Hussein gab, aufgrund des kontinuierlichen Fehlverhaltens des Iraks im Zusammenhang mit den Waffeninspektionen gewissermaßen wieder aufgelebt sei.

Ich möchte ausdrücklich sagen, dass dies keine völlig abwegige völkerrechtliche Argumentation gewesen ist. Es besteht hier also Raum für völkerrechtlichen Streit. Aber mich haben, und dasselbe gilt für viele meiner Kollegen, die Argumente der Kriegskoalition nicht überzeugt. Deshalb bin ich zu dem Ergebnis gekommen: Die besseren Gründe sprechen dafür, dass der Irakkrieg völkerrechtswidrig war.

Sanktionen gegen USA kaum durchsetzbar

Zur Frage nach den Sanktionen: Ich denke, die Bürger, die die großen Konflikte verfolgen, in denen es zu Völkerrechtsverletzungen kommt, sind vielfach vom Ausbleiben deutlich sichtbarer Konsequenzen enttäuscht. Das mag auch im Fall des Irakkriegs der USA so gewesen sein. Aber es ist völkerrechtlich nicht ohne weiteres möglich, gegen den derzeit mächtigsten Staat der Welt mit den Sanktionen zu reagieren, die man sich bei einem Verstoß gegen das Gewaltverbot wünschen könnte.

Die unmittelbare Reaktion des hier zu berufenen Organs wäre ja gewesen, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen den Gewalteinsatz verurteilt und dann möglicherweise, so wie er es ja vorher gegenüber dem Irak auch getan hat, Sanktionen verhängt. Man mag es beklagen, aber so, wie die heutige Mächtekonstellation konfiguriert ist, ist das praktisch nicht möglich. Denn die Vereinigten Staaten gehören zu den fünf großen Mächten, die im Sicherheitsrat über das berühmte Vetorecht verfügen, mit dem sie eine Entscheidung des Rats insbesondere in einem heiklen Konflikt, der sie selbst betrifft, verhindern können.

Ukraine 2014: Russland konnte Krim annektieren – und Sanktionen verhindern

Dasselbe haben wir im Ukrainekonflikt auch erlebt. Die Russen haben mit ihrem Veto verhindert, dass der Sicherheitsrat das ganze Instrumentarium seiner Rechtsmacht entfalten konnte, um das russische Vorgehen auf der Krim zu sanktionieren.

USA konnten Russland im Ukraine-Konflikt nicht mit "weißer Weste" gegenübertreten

Ich möchte aber hinzufügen: Ich glaube, die Amerikaner haben in den Jahren, die darauf folgten, in vielerlei Konstellationen gespürt, welchen Renommee-Schaden sie dadurch erlitten haben, dass ihnen die große Mehrheit der internationalen Gemeinschaft entgegenhielt, an einer wichtigen Stelle das Völkerrecht verletzt zu haben.

Ich mache das an einem Beispiel der unmittelbaren Vergangenheit konkret: Als die Amerikaner – nach meiner Überzeugung mit allem Recht – vor einigen Monaten Russland vorhielten, auf der Krim völkerrechtswidrig Gewalt angewandt zu haben, hat der russische Vertreter, der ansonsten sehr wenige gute Argumente auf seiner Seite hatte, den Amerikanern der Sache nach erwidert: „Ihr seid in einer denkbar schlechten Position, uns an unsere völkerrechtlichen Pflichten zu erinnern.“

Das mag nach einem schwachen Durchsetzungsmechanismus klingen, aber es ist eine sehr unangenehme Situation – um wie viel größer wäre die amerikanische Autorität in diesem Moment gewesen, wenn man Russland seinen Völkerrechtsbruch „mit weißer Weste“ hätte vorhalten können?

Auch wenn es nicht messbar ist, so ist das doch ein Beispiel dafür, dass es nicht ohne Folgen bleibt, wenn ein Staat die vielleicht wichtigste Norm der internationalen Rechtsordnung verletzt.

SWR 2014