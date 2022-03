Wann erreichen wir die Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas?

Ziel: bis 2030 80 Prozent Strom und 50 Prozent Gas aus erneuerbaren Energien

Die „Ampel“ hat in ihrem Koalitionsvertrag stehen, dass sie 2030 80 Prozent des Stroms mit erneuerbaren Energien erzeugt sehen will und 50 Prozent der Wärme. Daran sehen wir: Auch 2030 werden wir längst nicht raus sein aus den fossilen Energien – selbst wenn dieser ehrgeizige Plan gelingt. Aber wir kämen dann leicht ohne russisches Gas aus.

Russland-Frage könnte bis 2024 geklärt sein

Diese Russland-Frage könnten wir in zwei Jahren, also 2024, locker geklärt haben. Wir kommen jetzt über den Sommer – kein Problem. Wir kommen rein rechnerisch auch über den nächsten Winter. Aber der Preis wir sehr hoch sein. Das Gas, das wir dann kaufen müssen, weil wir so schnell keine Alternativen entwickeln können, wird sehr teuer sein. Das ist für Mieter und Hausbesitzer unangenehm – für die Industrie ist es ein Killerargument, denn die kann so schnell nicht umstellen. Das ist auch der Grund, warum die Regierung langzähnig ist. Die Opposition fordert: „Tut was Moralisches! Frieren für den Frieden!“ Aber die Regierungsparteien wissen, dass das ein Harakiri-Gang würde.

Der nächste Winter ist die Nagelprobe, deswegen können wir uns bis dahin nicht unabhängig machen, auch nicht bis zum übernächsten. Danach haben wir es vielleicht geschafft.